Растрата денег, выделенных на "Стену" между Украиной и рф: прокурор выступил со речью

Высший антикоррупционный суд 26 сентября продолжил рассматривать дело о растрате государственных денег на строительство "Стены" на границе. Со вступительной речью выступил прокурор.

Да, стороны выступили со вступительными речами во время заседания. Затем коллегия судей ВАКС определила порядок исследования доказательств. Рассматривать дело начнут с исследования письменных доказательств стороны обвинения.

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Дело было направлено в суд еще в июне 2019 года. Подготовительное рассмотрение длилось до сентября 2022 года. Следующее заседание запланировано на 8:00 28 сентября.

Проект "стена" на границе с россией: что известно

"Стену" на границе с россией начали строить после оккупации россией Крыма и развязывания войны на Донбассе. Проект утвердил Кабмин Арсения Яценюка в 2015 году

За период с 2015 по 2019 год на проект потратили 1,7 миллиарда грн. Ожидалось, что строительство достроят в 2018 году, однако позже сроки сместили на 2021 год.

Во время строительства САП инкриминировала чиновникам ряд обвинений. В частности, нецелевое использование бюджетных средств и служебный подлог.

В ноябре 2019 года Верховный суд передал дело проекта "Стена" в ВАКС.

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