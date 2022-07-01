Стена на границе – для нарушителей, – в ГНСУ объяснили, почему это не защитит от России

На днях Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Однако аналогичные действия Украины в отношении России вряд ли будут иметь результат.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

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Демченко убежден, что инженерное обустройство границы, чем и является стена, нацелено в первую очередь на нарушителей.

Мы неоднократно говорили, что ни одна стена или другие укрепления не убережут от ракетных обстрелов. Например, мы четко видим это по границе с Россией в пределах Черниговской, Сумской областей. Где враг бьет с территории приграничья,

– сказал спикер ГНСУ.

Он добавил, что надежда Украины – это Вооруженные Силы, которые могут давать достойный отпор военному вторжению.

Стена между Украиной и Россией

Украина еще после начала российско-украинской войны 2014 года начала возведение раздельного барьера вдоль суходольной границы с Россией.

Проект предусматривает инженерно-техническое обустройство госграницы для обеспечения мониторинга и сдерживания незаконного перехода границ контрабандистами и диверсионными группами. Еще в 2020 году строительство планировали завершить к 2025 году, а общую готовность оценивали в 40%.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подчеркнул, что пока не будет построена стена на границе с Россией, приграничные области не будут чувствовать себя в безопасности, как и страна в целом.

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