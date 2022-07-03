Почему Бандера даже через 62 года после убийства будоражит немецкие умы

Степан Бандера и немцы, или, по-шекспировски, много шума из ничего. Немцы начали раздувать искусственный скандал вокруг последнего интервью посла Андрея Мельника для Jung&Naiv, в котором говорилось среди прочего также и о фигуре Степана Бандеры.

Переписанная под "совков" история

Его имя было и остается "красной тряпкой" как для политического класса Германии, так и для широких кругов общественности.

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Причин тому, почему Степан Бандера даже спустя 62 года после его убийства кагэбэшным агентом в Мюнхене, будоражит немецкие умы, немало. Одна из главных, на мой взгляд, заключается в том, что после Второй мировой войны, так сказать "искупая вину" за преступления нацизма, немецкие политические элиты, а с ними, кстати, и вся придворная историческая историография ФРГ заключили негласный пакт с московским чертом, фактически с радостью подхватив все пропагандистские нарративы Кремля.

Более того, делали они это охотно. Ведь на практике это означает, что свою вечную вину за преступления национал-социалистов немцы могут переложить на других, да еще и на украинцев, то есть на тех, кто на самом деле были их жертвами.

Так что они заклеймили Бандеру как "украинского фашиста и коллаборациониста гитлеровской Германии". И хотя личность Бандеры почти не исследовалась серьезно в научных кругах Германии, наложенное на него черное клеймо остается, к сожалению, до сих пор мейнстримом. При этом любые критические голоса сразу затюкиваются и заклевываются со всех сторон.

С фактами не поспоришь

Именно с таким массированным и четко оркестрированным shit storm и столкнулся посол Мельник, отвечая на вопрос, какого милого он в 2015 году возложил цветы на могилу Степана Бандеры.

Посол отверг попытки немцев переложить на него все преступления Второй мировой войны, в частности, совершенные против евреев во время Холокоста и поляков в 1943 году на Волыни.

Он напомнил немцам о том, что Бандеру нацисты арестовали еще 5 июля 1941 года, поскольку пытался создать независимую Украину, не входившую в планы Гитлера, и бросили его в концлагерь Заксенгаузен, где он был заключенным практически в течение всей войны до 25 сентября 1944 года. Так что делать из Бандеры массового убийцу – это полный абсурд.

Как коршуны, все набросились на посла за то, что он решился публично встать на защиту человека, всю жизнь боровшегося за свободу Украины.

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"Черный пиар" удался

Интересно, что немцы очень хитро использовали эту журналистскую провокацию (о ней я еще напишу отдельно), чтобы снова – как и во время Второй мировой – вбить клин между украинцами и поляками, раздув из мухи слона.

Но худа без добра не бывает. Эта история наконец-то помогла положить начало бурным дискуссиям о фигуре Бандеры в немецких СМИ, менее чем за сутки в твиттере опубликовали более 80 миллионов твиттов, посвященных этой теме.

И это очень важно, ведь мы ломаем стену молчания и развенчиваем российские пропагандистские мифы, которые насаждались в ФРГ десятками лет.

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