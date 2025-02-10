Воевал с начала вторжения: Ивано-Франковская область потеряла защитника Степана Чикулая

Украина потеряла еще одного защитника. Воин Степан Чикулай 1977 года рождения из Ивано-Франковской области умер в больнице в Запорожье.

Он был старшим сержантом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Калуша Андрея Найду.

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Со Степаном Чикулаем попрощаются 10 февраля

Степан Чикулай стал на защиту Украины в марте 2022 года. Он служил водителем комендантского отделения комендантского взвода одной из воинских частей.

К большому сожалению, в результате повреждений, полученных во время несчастного случая при неконтролируемом пожаре, сердце нашего Защитника перестало биться 5 февраля 2025 года в одном из медицинских учреждений города Запорожье,

– сообщил городской голова Калуша.

Прощание с воином пройдет в понедельник, 10 февраля. В 11:10 траурная колонна отправится от Калушской ЦРБ и будет двигаться по городу.

Парастас начнется в 12:00, а чин похорон – в 14:00 в церкви Архистратига Михаила УГКЦ.

Последним местом упокоения украинского защитника станет Аллея Славы на городском кладбище.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям воина Степана Чикулая. Вечная память!