"Стер все бегом": в Ровно из церкви вытолкали журналистов, снимавших людей без масок

В одном из храмов в Ровно произошел возмутительный инцидент. Оттуда силой вытолкали журналистов, снимавших нарушение карантина.

Инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Ровно 1". Журналисты посетили нижний храм Воскресенского кафедрального собора. Там богослужение проводит УПЦ Московского патриархата.

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Внутри храма было много людей

Многие верующие не заходили во время службы в церковь, а находились на улице. При этом они соблюдали социальную дистанцию ​​и были в масках. Внутри же ситуация ситуация кардинально отличалась. На опубликованном в сети видео видно, что люди там стоят очень близко друг к другу. Многие из них – со спущенными на подбородок масками или вообще без них.

Неизвестные потребовали удалить видео

По словам журналистов, не успели они пробыть внутри церкви и минуты, когда столкнулись с сопротивлением неизвестных. Внезапно из толпы к ним вышли 2 человека. Вероятно, это были представители храма. Они схватили оператора, силой повели его к выходу и потребовали удалить все, что сняли внутри.

Что происходило в храме: смотрите видео "Ровно 1"

Среди верующих – много антивакцинаторов

Одна из верующих на вопрос о том, почему в храме не соблюдаются карантинные ограничения, начала рассказывать о летальных случаях в результате прививки от COVID-19, которой ей якобы известны. "Дети молодежи умирают. Женщина молодая умерла. Вчера прививки сделала, а сегодня умерла", – утверждала она.

Накануне в Министерстве здравоохранения была обнародована статистика осложнений после вакцинации против коронавируса. Среди них – никакой смерти.

Кроме этого, журналисты посетили и Свято-Георгиевское подворье Московского патриархата. Там буквально в нескольких метрах от храма раздавали странные бланки с формулировкой об отказе от участия в якобы медицинских экспериментах.

Ровно – в красной зоне