Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала военная Дарья, известная под позывным "Анаконда".

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Об ухоженности на службе

В соцсетях можно встретить комментарии, мол, если военный имеет опрятный вид, значит, он "барбершопный воин". Внешний вид в чистой форме, с прической или даже маникюром раздражает часть такой аудитории.

Однако военная отмечает, что опрятность – это не роскошь, а личная потребность.

Когда ты едешь на съемку, интервью давать или еще что-то – ты же не поедешь в болоте или грязный,

– рассказала военная.

"Анаконда" добавляет, что делает маникюр, когда есть время и возможность, потому что ей так комфортно.

Относительно стереотипов о девушках в армии, то Дарья посоветовала не бояться службы, ведь есть много разнообразной работы.

Есть девушки в штабе, делопроизводители, есть повара, много разных должностей. Главное – найти то, где будешь наиболее полезной,

– добавила она.

К слову, военная убеждена, что несмотря на надежды на скорое завершение войны, Украине, вероятно, придется еще несколько лет противостоять России.