Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла військова Дар'я, відома під позивним "Анаконда".

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Про доглянутість на службі

У соцмережах можна зустріти коментарі, мовляв, якщо військовий має охайний вигляд, значить, він "барбершопний воїн". Зовнішній вигляд у чистій формі, із зачіскою чи навіть манікюром дратує частину такої авдиторії.

Проте військова наголошує, що охайність – це не розкіш, а особиста потреба.

Коли ти їдеш на зйомку, інтерв'ю давати чи ще щось – ти ж не поїдеш у болоті чи брудний,

– розповіла військова.

"Анаконда" додає, що робить манікюр, коли є час і можливість, бо їй так комфортно.

Щодо стереотипів про дівчат в армії, то Дар'я порадила не боятися служби, адже є багато різноманітної роботи.

Є дівчата в штабі, діловоди, є кухарі, багато різних посад. Головне – знайти те, де будеш найбільш корисною,

– додала вона.

До слова, військова переконана, що попри надії на швидке завершення війни, Україні, ймовірно, доведеться ще кілька років протистояти Росії.