На месть: Притула и Стерненко собрали 100 миллионов гривен за несколько часов
Источник:Сергей Стерненко
После массовых ракетных обстрелов Украины Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор на месть российским оккупантам. Всего лишь за несколько часов удалось собрать 116 миллионов гривен.
На что собирают деньги украинцы
Активисты собирают деньги на дроны-камикадзе RAM II UAV. Они помогут эффективно уничтожать врага.
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Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Россияне разозлили украинцев массированными ракетными обстрелами утром 10 октября. Потому этот день уже сегодня,
– заявил Притула.
Волонтеры добавили, что если россияне хотят забрасывать наши города ракетами и иранскими дронами-камикадзе, то у нас есть ответ. Украинцы с большим рвением присоединились к сбору и к 16:50 уже сбросили 116 миллионов гривен.
Как присоединиться к сбору
Счета Благотворительного Фонда Сергея Притулы:
- "Приватбанк" – ссылка здесь;
- Monobank – ссылка здесь;
- IBAN: UA173052990000026008046715893.
Банка Сергея Стерненко – по ссылке .
Что известно о беспилотниках RAM II UAV
RAM II UAV – это современный беспилотник, созданный на базе одного из лучших украинского БпЛА "Аист-100". Боевая часть дрона-камикадзе весит до 3 кг. Он может нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.
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