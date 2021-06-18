Катя была такой, как и мы, – Стерненко о том, почему стоит помнить Гандзюк

Другие активисты отметили, что Екатерина Гандзюк стала символом и показала, какие последствия может иметь активизм и какие риски он несет для каждого гражданина.

"Требование у нас одно – наказать всех причастных к преступлению"

По версии следствия, заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Посредником дела считают Алексея Левина.

Важно Гандзюк: как убили, почему заказчики до сих пор не наказаны

Они находятся в СИЗО с 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года до 5 лет лишения свободы осудили Сергея Торбина – одного из фигурантов дела.

Правоохранители под зданием МВД, акция в память Екатерины Гандзюк / Фото – Алины Туришин, 24 канал

Требование у нас одно и оно не менялось с тех пор как на Катю напали – это наказать всех причастных к этому преступлению, в частности, и всех заказчиков. Потому что сегодня на скамье подсудимых только один заказчик – Владислав Мангер,

– говорит активист Сергей Стерненко.

Он напомнил об ответственности других. "Мы здесь также, чтобы напомнить о полицейских, которые были причастны к тому, что это дело не расследовалось в начале, к тому, что покрывали этих заказчиков, исполнителей нападения и арестовывали абсолютно невиновных. Эти люди продолжают работать", – подчеркнул он.

Акция в память Екатерины Гандзюк под МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал

Стерненко говорит, что Екатерина Гандзюк стала символом общественного сопротивления.

О Кате также говорили и на Конгрессе США. Это, возможно, поможет лучше защитить общественных активистов Украины. Катя была такой, как и мы – любила выходить на протесты и активно выражала свою гражданскую позицию,

– добавил Сергей Стерненко.

Акция в память Екатерины Гандзюк под МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал

"Человека могут облить кислотой даже если она советник мэра"

Активист Роман Ратушный рассказал, что люди вышли под здание МВД с требованием "наказать полицейских, которые покрывали и покрывают заказчиков, которые фальсифицировали доказательства против заказчиков и которые фактически причастны ко всему, что происходило в Херсонской области и с чем боролась Екатерина Гандзюк".

Екатерину лично я не знал. О ее деятельности узнал, когда ее друзья организовывали первые акции в ее память, когда привлекали к ответственности всех заказчиков ее убийства. Тогда я понял, насколько в Украине страшная ситуация, когда человека могут облить кислотой даже если она советник мэра, если она порядочная, светлая и добрая,

– отметил Ратушный.

Активисты зажгли файеры под зданием МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал

Я не знаю, как можно оставаться равнодушным, когда ничего не делается, чтобы наказать виновных в убийстве,

– говорит активист Александр Тарасов.

Александр Тарасов с плакатом "Не надоело покрывать?" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Активист Игорь Городецкий отмечает, что "если бы не люди, которые выходят и напоминают, то это дело бы слили как и многие другие". Мужчина говорит, что "подобного в Украине никогда нельзя допустить".

У нас очень много молодых людей и они очень смелые. Екатерина Гандзюк была "духом тех людей, которые борются". Если бы она была здесь, нам было бы гораздо легче бороться,

– говорит активист.

Игорь Городецкий с сыном на акции под зданием МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал

"Мы не собираемся мириться и не собираемся прощать"

Друг Екатерины Гандзюк Назар Кравченко отметил, что "эта смерть и это дело, к сожалению, являются показателем того, что украинцы могут и умеют бороться".

Екатерина Гандзюк была невероятно храбрым человеком. Живя в Херсоне, где, фактически, демократия до сих пор не произошла, она могла свободно выражать собственное мнение и резко критиковать власть,

– рассказал Кравченко.

"Я ее запомнил такой. Так случилось, что ее кейс показывает власти, что есть люди, которые максимально могут быть не согласны. У нас есть гражданское общество. Мы не собираемся мириться и не собираемся прощать заказчикам и всем причастным к этому убийству", – считает друг Гандзюк.

Протест под МВД

Участники мероприятия скандировали "Аваков – черт", "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активисты также сделали несколько надписей на асфальте под зданием министерства.

Акция под МВД ко Дню рождения Екатерины Гандзюк / Фото Алины Туришин, 24 канал

Под зданием МВД в День рождения Екатерины Гандзюк / Фото Алины Туришин, 24 канал

В частности, фамилии четырех, по их мнению, ответственных за расследование убийства активистки: