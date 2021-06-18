Катя была такой, как и мы, – Стерненко о том, почему стоит помнить Гандзюк

Другие активисты отметили, что Екатерина Гандзюк стала символом и показала, какие последствия может иметь активизм и какие риски он несет для каждого гражданина.
"Требование у нас одно – наказать всех причастных к преступлению"
По версии следствия, заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Посредником дела считают Алексея Левина.
Важно Гандзюк: как убили, почему заказчики до сих пор не наказаны
Они находятся в СИЗО с 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года до 5 лет лишения свободы осудили Сергея Торбина – одного из фигурантов дела.
Правоохранители под зданием МВД, акция в память Екатерины Гандзюк / Фото – Алины Туришин, 24 канал
Требование у нас одно и оно не менялось с тех пор как на Катю напали – это наказать всех причастных к этому преступлению, в частности, и всех заказчиков. Потому что сегодня на скамье подсудимых только один заказчик – Владислав Мангер,
– говорит активист Сергей Стерненко.
Он напомнил об ответственности других. "Мы здесь также, чтобы напомнить о полицейских, которые были причастны к тому, что это дело не расследовалось в начале, к тому, что покрывали этих заказчиков, исполнителей нападения и арестовывали абсолютно невиновных. Эти люди продолжают работать", – подчеркнул он.
Акция в память Екатерины Гандзюк под МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал
Стерненко говорит, что Екатерина Гандзюк стала символом общественного сопротивления.
О Кате также говорили и на Конгрессе США. Это, возможно, поможет лучше защитить общественных активистов Украины. Катя была такой, как и мы – любила выходить на протесты и активно выражала свою гражданскую позицию,
– добавил Сергей Стерненко.
Акция в память Екатерины Гандзюк под МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал
"Человека могут облить кислотой даже если она советник мэра"
Активист Роман Ратушный рассказал, что люди вышли под здание МВД с требованием "наказать полицейских, которые покрывали и покрывают заказчиков, которые фальсифицировали доказательства против заказчиков и которые фактически причастны ко всему, что происходило в Херсонской области и с чем боролась Екатерина Гандзюк".
Екатерину лично я не знал. О ее деятельности узнал, когда ее друзья организовывали первые акции в ее память, когда привлекали к ответственности всех заказчиков ее убийства. Тогда я понял, насколько в Украине страшная ситуация, когда человека могут облить кислотой даже если она советник мэра, если она порядочная, светлая и добрая,
– отметил Ратушный.
Активисты зажгли файеры под зданием МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал
Я не знаю, как можно оставаться равнодушным, когда ничего не делается, чтобы наказать виновных в убийстве,
– говорит активист Александр Тарасов.
Александр Тарасов с плакатом "Не надоело покрывать?" / Фото Алины Туришин, 24 канал
Активист Игорь Городецкий отмечает, что "если бы не люди, которые выходят и напоминают, то это дело бы слили как и многие другие". Мужчина говорит, что "подобного в Украине никогда нельзя допустить".
У нас очень много молодых людей и они очень смелые. Екатерина Гандзюк была "духом тех людей, которые борются". Если бы она была здесь, нам было бы гораздо легче бороться,
– говорит активист.
Игорь Городецкий с сыном на акции под зданием МВД / Фото – Алины Туришин, 24 канал
"Мы не собираемся мириться и не собираемся прощать"
Друг Екатерины Гандзюк Назар Кравченко отметил, что "эта смерть и это дело, к сожалению, являются показателем того, что украинцы могут и умеют бороться".
Екатерина Гандзюк была невероятно храбрым человеком. Живя в Херсоне, где, фактически, демократия до сих пор не произошла, она могла свободно выражать собственное мнение и резко критиковать власть,
– рассказал Кравченко.
"Я ее запомнил такой. Так случилось, что ее кейс показывает власти, что есть люди, которые максимально могут быть не согласны. У нас есть гражданское общество. Мы не собираемся мириться и не собираемся прощать заказчикам и всем причастным к этому убийству", – считает друг Гандзюк.
Протест под МВД
Участники мероприятия скандировали "Аваков – черт", "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активисты также сделали несколько надписей на асфальте под зданием министерства.
Акция под МВД ко Дню рождения Екатерины Гандзюк / Фото Алины Туришин, 24 канал
Под зданием МВД в День рождения Екатерины Гандзюк / Фото Алины Туришин, 24 канал
В частности, фамилии четырех, по их мнению, ответственных за расследование убийства активистки:
- министра внутренних дел Арсена Авакова;
- заместителя Авакова Антона Геращенко;
- бывшего руководителя Национальной полиции Херсонской области Артура Мерикова. Активисты утверждают, что это он предупредил организатора убийства, криминального авторитета Алексея Левина о слежке;
- бывшего подчиненного Мерикова Сергея Курдилова. Активисты считают, что он нарочно вел следствие по делу Гандзюк ложным образом, чтобы не дать задержать виновных.