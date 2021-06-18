"Вимога у нас одна – покарати усіх причетних до злочину"

За версією слідства, замовником вбивства Гандзюк є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Посередником справи вважають Олексія Левіна.

Важливо Гандзюк: як вбили, чому замовники досі не покарані

Вони перебувають в СІЗО з 2020 року. Окрім того, у лютому 2021 року до 5 років позбавлення волі засудили Сергія Торбіна – одного з фігурантів справи.

Правоохоронці під будівлею МВС, акція в пам'ять Катерини Гандзюк / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

Вимога у нас одна і вона не змінювалася відколи на Катю напали – це покарати усіх причетних до цього злочину, зокрема, і всіх замовників. Бо сьогодні на лаві підсудних лише один замовник – Владислав Мангер,

– каже активіст Сергій Стерненко.

Він нагадав про відповідальність інших. "Ми тут також, щоб нагадати про поліціянтів, які були причетні до того, що ця справа не розслідувалася на початках; до того, що покривали цих замовників, виконавців нападу й заарештовували абсолютно невинних. Ці люди продовжують працювати", – наголосив він.

Акція в пам'ять Катерини Гандзюк під МВС / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

Стерненко каже, що Катерина Гандзюк стала символом громадського спротиву.

Про Катю також говорили й на Конгресі США. Це, можливо, допоможе краще захистити громадських активістів України. Катя була такою, як і ми – любила виходити на протести та активно висловлювала свою громадянську позицію,

– додав Сергій Стерненко.

Акція в пам'ять Катерини Гандзюк під МВС / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

"Людину можуть облити кислотою навіть, якщо вона радник мера"

Активіст Роман Ратушний розповів, що люди вийшли під будівлю МВС з вимогою "покарати поліціянтів, які покривали та покривають замовників, що фальсифікували докази проти замовників і які, фактично, причетні до всього, що відбувалося у Херсонській області та з чим боролася Катерина Гандзюк".

Катерину особисто я не знав. Про її діяльність дізнався, коли її друзі організовували перші акції на її пам'ять, коли притягували до відповідальності всіх замовників її вбивства. Тоді я зрозумів, наскільки в Україні страшна ситуація, коли людину можуть облити кислотою навіть, якщо вона радник мера, якщо вона порядна, світла й добра,

– наголосив Ратушний.

Активісти запалили файєри під будівлею МВС / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

Я не знаю, як можна залишатися байдужим, коли нічого не робиться, щоб покарати винних у вбивстві,

– каже активіст Олександр Тарасов.

Олександр Тарасов з плакатом "Не набридло покривати?" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Активіст Ігор Городецький зазначає, що "якби не люди, які виходять та нагадують, то цю справу б злили як і багато інших". Чоловік каже, що "подібного в Україні ніколи не можна допустити".

У нас дуже багато молодих людей і вони дуже сміливі. Катерина Гандзюк була "духом тих людей, які борються". Якби вона була тут, нам було б набагато легше боротися,

– каже активіст.

Ігор Городецький з сином на акції під будівлею МВС / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

"Ми не збираємося миритися і не збираємося прощати"

Друг Катерини Гандзюк Назар Кравченко зазначив, що "ця смерть і ця справа, на жаль, є показником того, що українці можуть та вміють боротися".

Катерина Гандзюк була неймовірно хороброю людиною. Живучи у Херсоні, де, фактично, демократія досі не сталася, вона могла вільно висловлювати власну думку та різко критикувати владу,

– розповів Кравченко.

"Я її запам'ятав такою. Так сталося, що її кейс показує владі, що є люди, які максимально можуть бути не згідні. У нас є громадське суспільство. Ми не збираємося миритися і не збираємося прощати замовникам і всім причетним до цього вбивства", – вважає друг Гандзюк.

Протест під МВС

Учасники заходу скандували "Аваков – чорт", "Хто замовив Катю Гандзюк?". Активісти також зробили декілька написів на асфальті під будівлею міністерства.

Акція під МВС до Дня народження Катерини Гандзюк / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Під будівлею МВС у День народження Катерини Гандзюк / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зокрема, прізвища чотирьох, на їхню думку, відповідальних за розслідування вбивства активістки: