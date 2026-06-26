О том, когда возможна очередная атака на Крымский мост, рассказал 24 Каналу Сергей Стерненко — советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко". Он оценил, какие возможности сегодня есть у россиян по обеспечению оккупационной армии в Крыму и на юге временно оккупированных территорий.

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Какими путями россияне обеспечивают поставки в Крым?

Стерненко подчеркнул, что на сегодняшний день оккупанты используют несколько небольших мостов, ведущих из Херсонской области в Крым. Также они используют Крымский мост, который обеспечивает сухопутное сообщение с Кубанским регионом в России. Кроме того, противник ранее использовал паромные переправы, которые были уничтожены или серьезно повреждены Силами беспилотных систем.

Паромные переправы, курсирующие по Керченскому проливу, — это очень легкая цель. Уверен, если там будут появляться новые паромы, то их дни будут довольно короткими,

– подчеркнул советник министра обороны.

Также есть суда Черноморского флота, которые россияне могут использовать для логистики. Но с ними, по его словам, большая проблема, поскольку россияне боятся выходить из Новороссийска с остатками своего Черноморского флота.

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" проводит сбор средств на 1700 FPV-дронов нового поколения и инфраструктуру. Этими беспилотниками будут оснащены 30 украинских подразделений, которые будут вести операции по ликвидации логистики противника. Пожертвовать можно по этой ссылке.

Остается ещё воздушная логистика, но, как считает Стерненко, грузовая – практически невозможна в существующих условиях, поскольку Крым находится под огневым контролем средств middle strike Сил безопасности и обороны Украины.

Стерненко объяснил, в какую ловушку попали оккупанты в Крыму: смотрите видео

"Когда россияне захватили Крым, они думали, что это их плацдарм. А на самом деле оказалось, что временно оккупированный украинский полуостров — это ловушка, в которой они могут оказаться и обязательно окажутся. Россияне будут находиться на полуострове без возможности оттуда уехать или доставить туда что-либо. Потому что продолжается работа по уничтожению мостов, ведущих в Крым из Херсонской области", – отметил Сергей Стерненко.

Основатель благотворительного фонда также предположил, что демонтаж Крымского моста — это вопрос времени.