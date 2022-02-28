Стерненко запустил флешмоб в твиттере с требованием к Испании выдать Шария

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко обратился к украинцам с просьбой распространить требование выдать Шария.

Для этого блогер и активист предлагает завирусить в твиттере обращение в испанские органы власти. Публикуем текст.

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Текст обращения

Estimadas @DefensorPuebloE, el Ministerio del Interior de Ucrania tiene pruebas de que Shariy está involucrado en apuntar misiles el bombardeo de ciudades ucranianas. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan a Shariy y esperen la solicitud de extradición de Ucrania

Аналогично можете писать испанским органам власти и в других соцсетях.

, что Сергей Стерненко присоединился к подразделениям обороны . Кроме того, активист призывает продолжать войну в информационном пространстве – приобщаться к распространению информации с фронта и деморализовать российских оккупантов.

Ранее украинцы уже обращались к правительству Испании из-за деятельности Шария.

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