МИД до сих пор не располагает подтвержденной информацией о погибших в Непале, 56 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Продолжаются ли поиски пропавших украинцев?

Посольство Украины в КНР продолжает передавать китайской стороне ДНК-данные родственников пропавших граждан Украины. Эти данные необходимы для дальнейшей идентификации.

Также по фактам исчезновения украинцев начато досудебное расследование в рамках соответствующих уголовных производств в отношении 56 человек.

Украинские дипломаты продолжают мероприятия по розыску и идентификации 56 граждан. В МИД подчеркнули, что ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений, а дело находится на особом контроле.

Какова ситуация в регионе в целом?

По данным компетентных органов Непала, в результате стихийного бедствия погибло 1451 человек, еще 6150 считаются пропавшими без вести.

По данным китайской стороны, подтверждена гибель 43 человек, еще 519 человек считаются пропавшими без вести. Среди них – 261 иностранец из 23 стран.

Что произошло в Непале?

26 августа на севере Непала, вблизи границы с Тибетом, произошло масштабное наводнение. Стихия обрушилась на район Расува: потоки воды, грязи, камней и обломков разрушили деревни, дома, дороги и мосты.

По данным Геологической службы США, наводнение могло быть вызвано обвалом ледника, который образовал поток обломков. Камни, лед, грязь и другие обломки затем пронеслись по горным речным системам.



Наводнение в Непале разрушило мост / Скриншот из видео

Стихия привела к значительным человеческим жертвам. После катастрофы Непал обратился за технической помощью к другим государствам. В частности, стране были нужны специалисты для проведения ДНК-тестов, спасения людей из туннелей и восстановления транспортного сообщения.

Напомним, поисково-спасательные работы продолжались несмотря на сложные погодные условия. Спасатели также пытались установить связь с людьми, которые могли оставаться заблокированными в туннелях на гидроэнергетических объектах.