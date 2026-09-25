МЗС досі не має підтвердженої інформації про загиблих у Непалі, 56 осіб досі лишаються зниклими безвісти.

Чи продовжують розшукувати зниклих українців?

Посольство України в КНР продовжує передавати китайській стороні ДНК-дані родин зниклих громадян України. Ці дані необхідні для подальшої ідентифікації.

Також за фактами зникнення українців розпочали досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб.

Українські дипломати продовжують заходи з розшуку та ідентифікації 56 громадян. У МЗС наголосили, що ситуація залишається складною через масштаб руйнувань, а справа перебуває на особливому контролі.

Яка ситуація в регіоні загалом?

За даними компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха 1451 людина загинула, ще 6150 вважаються зниклими безвісти.

За даними китайської сторони, підтверджено загибель 43 людей, ще 519 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – 261 іноземець із 23 країн.

Що трапилося у Непалі?

26 серпня на півночі Непалу, поблизу кордону з Тибетом, сталася масштабна повінь. Стихія вдарила по району Расува: потоки води, бруду, каміння та уламків зруйнували села, будинки, дороги й мости.

За даними Геологічної служби США, повінь могла бути спричинена обвалом льодовика, який утворив потік уламків. Каміння, лід, бруд та інші уламки потім пронеслися гірськими річковими системами.



Повінь у Непалі зруйнувала міст / Скриншот з відео

Стихія спричинила значні людські втрати. Після катастрофи Непал звернувся по технічну допомогу до інших держав. Зокрема, країні були потрібні фахівці для проведення ДНК-тестів, порятунку людей із тунелів та відновлення транспортного сполучення.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи тривали попри складні погодні умови. Рятувальники також намагалися встановити зв'язок із людьми, які могли залишатися заблокованими в тунелях на гідроенергетичних об'єктах.