Все переплетено слишком тесно: почему Стив Уиткофф вдруг стал важной фигурой в мирных переговорах

Стив Уиткофф – давний друг президента США. Он играет важную роль в международных переговорах.

Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала отметила, что Стив Уиткофф – близкий друг Дональда Трампа. Его должность спецпредставителя на Ближнем Востоке – скорее его вторая роль.

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"Самая главная его роль – друг Дональда Трампа. Именно поэтому он является частью американской политики", – сказала Александра Филипенко.

Чем известен Стив Уиткофф

Она добавила, что миллиардер Стив Уиткофф является застройщиком на Манхэттене. Он бизнесмен, известен жестким стилем переговоров. Также он имеет определенные деловые контакты с мужем дочери Дональда Трампа – бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который также присутствовал на переговорах.

Напомним, что Стив Уиткофф привлек мировое внимание, когда его самолет неожиданно приземлился в Москве 11 февраля. Уиткофф также известен своей миротворческой деятельностью на Ближнем Востоке. Он сыграл ключевую роль в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС накануне инаугурации Дональда Трампа.

"Вероятно, Стив Уиткофф – это своего рода отвлекающий маневр. Журнал The Hill писал, что Уиткофф обсуждал с Кириллом Дмитриевым возможность освобождения американца, которого недавно задержали в России с наркотическими веществами", – отметила политолог.

Она добавила, что Калоба Байерса задержали в аэропорту России, и ожидалось, что он станет еще одним заложником. Не так давно только удалось освободить Марка Фогеля, американского учителя, которого с трудом вернули в США.

"Якобы Кирилл Дмитриев говорил со Стивом Уиткоффом, и тот обеспечил возвращение Байерса в США. Здесь есть точки соприкосновения, и, вероятно, Виткофф выступает как фигура примирения. То, что он спецпредставитель на Ближнем Востоке, вовсе не его главная роль. А Кит Келлог имеет лучшие отношения с украинской стороной, в частности из-за своей дочери. Именно поэтому он коммуницирует с Украиной", – сказала Филипенко.

"Соглашение Авраама" и отношение к Москве

Она добавила, что государственный секретарь США Марко Рубио после Мюнхенской конференции улетел в Израиль.

"На протяжении своей карьеры он называл Владимира Путина и военным преступником, и убийцей. Поэтому для Кремля он – не самая простая фигура, скажем так. Ну и еще встреча в Эр-Рияде. Это важная точка для Дональда Трампа. Мы предполагаем, что он очень хочет получить Нобелевскую премию мира. Но что абсолютно точно – он стремится оставить "Соглашение Авраама" как наследие своего президентства", – сказала Филипенко.

Интересно! "Соглашение Авраама" – это мирные договоренности, заключенные в 2020 году между Израилем и несколькими арабскими странами. Они были подписаны при посредничестве США и предусматривают нормализацию дипломатических отношений между этими государствами.

Политолог добавила, что, может казаться, что Трамп отклоняется в совершенно другую сторону, но именно в этом и есть его стиль – он любит переплетать разные темы. Марко Рубио сначала полетел в Израиль, а потом в Саудовскую Аравию. Это свидетельствует о том, что параллельно продолжается еще один дипломатический процесс.

Поэтому Стив Уиткофф там присутствует, ведь с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бин Салманом, он и Марко Рубио обсуждали вопросы, связанные с Израилем. Вероятно, речь шла и о расширении "Соглашения Авраама" – нормализации отношений Израиля с соседями,

– сказала Филипенко.

Она добавила, что Саудовская Аравия играет ключевую роль в этом процессе. Без нее двигаться дальше невозможно, поэтому многое переплетено. А Стив Уиткофф прежде всего находится там как друг Трампа, а уже потом – как человек, занимающийся Ближним Востоком и расширением Соглашений Авраама.