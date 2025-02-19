Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу зазначила, що Стів Віткофф – близький друг Дональда Трампа. Його посада спецпредставника на Близькому Сході – скоріше його друга роль.

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"Найголовніша його роль – друг Дональда Трампа. Саме тому він є частиною американської політики", – сказала Олександра Філіпенко.

Чим відомий Стів Віткофф

Вона додала, що мільярдер Стів Віткофф є забудовником на Мангеттені. Він бізнесмен, відомий жорстким стилем переговорів. Також він має певні ділові контакти з чоловіком доньки Дональда Трампа – бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який також був присутній на переговорах.

Нагадаємо, що Стів Віткофф привернув світову увагу, коли його літак несподівано приземлився в Москві 11 лютого. Віткофф також відомий своєю миротворчою діяльністю на Близькому Сході. Він відіграв ключову роль у досягненні перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС напередодні інавгурації Дональда Трампа.

"Ймовірно, Стів Віткофф – це свого роду відволікаючий маневр. Журнал The Hill писав, що Віткофф обговорював із Кирилом Дмитрієвим можливість звільнення американця, якого нещодавно затримали в Росії з наркотичними речовинами", – зазначила політологиня.

Вона додала, що Калоба Баєрса затримали в аеропорту Росії, і очікувалося, що він стане ще одним заручником. Не так давно лише вдалося звільнити Марка Фогеля, американського вчителя, якого насилу повернули до США.

"Нібито Кирило Дмитрієв говорив зі Стівом Віткоффом, і той забезпечив повернення Баєрса до США. Тут є точки дотику, і, ймовірно, Віткофф виступає як фігура примирення. Те, що він спецпредставник на Близькому Сході, зовсім не його головна роль. А Кіт Келлог має кращі відносини з українською стороною, зокрема через свою доньку. Саме тому він комунікує з Україною", – сказала Філіпенко.

"Угода Авраама" і ставлення до Москви

Вона додала, що державний секретарь США Марко Рубіо після Мюнхенської конференції полетів до Ізраїлю.

"Протягом своєї кар'єри він називав Владіміра Путіна і воєнним злочинцем, і вбивцею. Тому для Кремля він – не найпростіша фігура, скажімо так. Ну і ще зустріч у Ер-Ріяді. Це важлива точка для Дональда Трампа. Ми припускаємо, що він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру. Але що абсолютно точно – він прагне залишити "Угоду Авраама" як спадщину свого президентства", – сказала Філіпенко.

Цікаво! "Угода Авраама" – це мирні домовленості, укладені у 2020 році між Ізраїлем та кількома арабськими країнами. Вони були підписані за посередництва США та передбачають нормалізацію дипломатичних відносин між цими державами.

Політологиня додала, що, може здаватися, що Трамп відхиляється в зовсім інший бік, але саме в цьому і є його стиль – він любить переплітати різні теми. Марко Рубіо спочатку полетів до Ізраїлю, а потім до Саудівської Аравії. Це свідчить про те, що паралельно триває ще один дипломатичний процес.

Тому Стів Віткофф там присутній, адже з спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммед бін Салманом, він і Марко Рубіо обговорювали питання, пов'язані з Ізраїлем. Ймовірно, мова йшла і про розширення "Угоди Авраама" – нормалізацію відносин Ізраїлю із сусідами,

– сказала Філіпенко.

Вона додала, що Саудівська Аравія відіграє ключову роль у цьому процесі. Без неї рухатися далі неможливо, тому багато що переплетено. А Стів Віткофф насамперед перебуває там як друг Трампа, а вже потім – як людина, що займається Близьким Сходом і розширенням Угод Авраама.