Стоимостью в несколько премиальных авто: в Швейцарии женщина должна заплатить рекордный штраф

В Швейцарии женщина получила один из крупнейших штрафов в истории. Все потому, что водитель Range Rover существенно превысила скорость.

Сначала суд постановил взыскать с женщины более 370 тысяч евро. Но после апелляции размер штрафа уменьшили до 175 тысяч евро.

Важно За время работы камер автофиксации водители-нарушители заплатили почти 400 миллионов штрафа

Впоследствии суд учел, что это уже не первое правонарушение водителя, поэтому конечная сумма штрафа была выше, чем просила женщина. Теперь она обязана уплатить 192 825 евро. Это – один из крупнейших штрафов в истории Швейцарии.

В чем обвиняют женщину

По состоянию на сейчас самый большой штраф за превышение скорости выписали швейцарцу в 2010 году. 37-летний водитель эксклюзивного Mercedes двигался со скоростью около 300 километров в час по дороге, где установлено ограничение движения до 120 километров в час. За это ему пришлось заплатить почти 1 миллион евро.

Гражданка Швейцарии, проживающая в Цюрихе, двигалась через коммуну Воллерау за рулем своего Range Rover со скоростью 93 километра в час. А это – на 43 километра в час быстрее, чем было разрешено.

Ее превышение скорости в населенном пункте зафиксировали камеры, и в итоге, правоохранители составили постановление.

В Швейцарии космические штрафы

В стране штрафы рассчитываются на основании дохода и имущества, а оценочное состояние нарушителя оценивается в 12 миллионов евро.

Швейцария – не единственная страна, где штрафы зависят от доходов и состояния. К таким, например, относится и Финляндия.