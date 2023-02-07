Отменять или нет: что делать украинцам, планировавшим отдых в Турции

В Турции произошли мощные землетрясения. В результате бедствия нет связи с 27 украинцам, которые были в стране. К сожалению, толчки продолжаются с утра 6 февраля.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар посоветовал на брифинге в Media Center Ukraine – Ukrinform, что делать украинцам, планировавшим поездку в страну. Кроме того, известно, поедут ли на помощь наши спасатели.

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Что делать украинцам, планировавшим ехать в Турцию

На самом деле, посещение Турции – это не означает поездку в те регионы, которые пострадали от землетрясения. Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и ключевых городах Центральной и Западной Турции работают в обычном режиме,

– заявил Василий Боднар.

По его словам, никаких угроз или опасности для украинцев там нет. Большинство пораженных территорий – от Газиантепа, Аданы, Мерсина – в основном Юг и Юго-Восток Турции имеют:

поврежденные коммуникации;

значительное количество аэропортов, выведенных из строя или закрытых для пассажиров.

"Поэтому основная рекомендация – в эти регионы ехать не надо. Там должны работать спасатели и другие специалисты, которые будут помогать людям", – заявил посол.

Поедут ли украинские спасатели в Турцию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции пояснил, что украинские спасатели должны прибыть по оптимистичному сценарию даже 7 февраля. Однако посол не рассказал детали, пока эти группы не покинули территорию Украины.

Это относится к компетенции другого органа. При всем уважении и желании, думаю, что мы в ближайшие часы получим полную картину,

– рассказал Василий Боднар.

Он также отметил, что вышел указ президента Украины о предоставлении помощи Турции. На его выполнение ГСЧС направляет 100 спасателей. По данным посла:

более 50 стран уже объявили о предоставлении помощи Турции;

государства направляют спасателей, необходимую технику, самолеты;

для поисковых работ в регион направили местных и международных спасателей, турецких военных, работников жандармерии, полиции и Красного Полумесяца;

помогают многие добровольцы.

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