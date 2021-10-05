Стоя на коленях: ромы, которые побили ветерана АТО, публично извинились
Источник:фейсбук Союза ветеранов войны с Россией
Ромы жестоко избили ветерана АТО на Волыни, думая, что такие поступки сойдут им с рук. Однако так не произошло. Пришлось извиняться, еще и стоя на коленях.
С просьбой выяснить ситуацию к ветеранам обратилось руководство территориальной общины, где ромы совершили избиение. Те отреагировали оперативно.
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Более того, привлекли Нацполицию и Службу безопасности Украины.
Извинялись на коленях
Ветераны во время разговора с ромами предложили им "сдаться добровольно". С бандитами провели воспитательную работу, а потом те извинялись, стоя на коленях.Обратите внимание! На видео присутствует нецензурная лексика и кадры, запрещенные для уязвимых людей.
Ромы извиняются на коленях: смотрите видео
Сначала ромы пытались убежать, однако всех нашли и заставили отвечать за свои действия. Всех причастных к преступлению забрала полиция.
Текст публикации Союза ветеранов войны с Россией:
Руководство территориальной общины, где так называемые "ромы" совершили избиение ветерана АТО, обратилось с предложением к ветеранам и патриотам разобраться в ситуации.
Активисты "Основа Будущего" с ветеранскими союзами Волыни отправились в притон, где скрывалась банда, но они бежали за город.
После непродолжительных переговоров этническим бандитам предложили сдаться добровольно.
Они приехали, где с ними провели очень убедительную воспитательную работу. После сняли извинения.
На инцидент также среагировала Нацполиция и СБУ, очень много силовиков приехало, чтобы забрать бандитов.
Один из нападавших бежал из поселкового совета, но активисты "Основы" начали поисковую операцию и вернули мерзавца к остальным.
Бандюков забрала полиция, ждем следствие и суд.
Также активисты и общество внимательно будут следить, чтобы их не отмазали либеральные продажные правозащитники, как это часто бывает.