"Атэш" нашел скрытую стоянку военной техники россиян в Севастополе

Партизаны движения "Атеш" рассказали о новом скрытом объекте россиян во временно оккупированном Севастополе. В частности, они обнаружили тайник российской техники.

Агенты партизанского движения на оккупированных территориях заявили, что они дальше следят за военными объектами россиян в Камышовой бухте в Севастополе.

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Что известно о скрытой стоянке вражеской техники

В Камышовой бухте мы снова обнаружили что-то интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование,

– рассказали агенты.

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В "Атеш" вспомнили, что в результате их работы в июне 2024 года, с Камышовой бухты убрали радиолокационную станцию Каста-2Е2, которую Россия использовала, чтобы выявлять ракеты Сил обороны Украины, которые летят низко.

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Партизаны призвали писать им, если вы знаете, где Россия держит свою технику, ПВО, личный состав.

Кстати, "Атеш" показал секретный центр подготовки российских военных в Севастополе. Подробнее о нем читайте по ссылке.