Стоят 2 общевойсковые армии: Россия пробует установить контроль над Черниговом

Россия усиливает наступление на Северском направлении. Оккупанты развернули силы двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа.

Убийцы сосредоточили усилия на направлении Броваров и в районах населенных пунктов Семеновка, Мена, Бобровица, Борисполь. Они стремятся обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах.

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"Оккупанты совершают попытки установить контроль над Черниговом и сосредотачивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы", – сообщили в Генштабе.

Враг атакует Чернигов

В Чернигове оккупанты разрушили школу. Спасатели пытаются найти людей, которые оказались под завалами. Пока нет точной информации о количестве пострадавших или жертв.

Оккупанты обстреливали город всю ночь 7 марта. Они разрушили гражданские объекты. В частности, несколько школ и детский сад.

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