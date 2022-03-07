Вбивці зосередили зусилля на напрямку до Броварів та в районах населених пунктів Семенівка, Мена, Бобровиця, Бориспіль. Вони прагнуть забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах.

До теми Окупанти готуються до наступу на Вишгород

"Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць. Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми, – повідомили у Генштабі.

Ворог атакує Чернігів

У Чернігові окупанти зруйнували школу. Рятувальники намагаються знайти людей, які опинились під завалами. Наразі немає точної інформації про кількість постраждалих чи жертв.

Окупанти обстрілювали місто всю ніч 7 березня. Вони руйнували цивільні об'єкти. Зокрема, декілька шкіл та дитячий садочок.

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