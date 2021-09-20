Столбы дыма и потоки лавы: появились жуткие фото и видео извержения вулкана на Канарах

На острове Пальма, что в Испании, продолжается мощное извержение вулкана. Из-за опасности местные власти объявили об эвакуации. Уже покинули свои дома 5 тысяч человек, еще десятки тысяч готовятся это сделать.

Вулкан Кумбре-Вьеха, который спал с 1971 года, выбрасывает в воздух столбы черного дыма и камней. Все вокруг свирепствующей горы багровеет от потоков лавы.

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Авиакомпаниям рекомендовали не летать над Канарами

Авиакомпания Aena, которая является оператором испанских аэропортов, рекомендовала не совершать полеты над Канарскими островами. Правда, заверили в Aena, все аэродромы в стране работают в обычном режиме.

Первыми с острова эвакуировали около тысячи человек, проживавших в деревнях неподалеку от Кумбре-Вьехи. Сейчас это количество возросло до 5 тысяч. Нацгвардия готовится временно переселить еще 10 тысяч жителей острова.

На некоторых кадрах видно, что лава уже подошла непосредственно к домам местных жителей. Пока идет эвакуация, людей просят не приближаться к этим потокам.

Смотрите жуткое видео извержения на острове Пальма: