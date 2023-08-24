Столица по инициативе Кличко выделила 250 миллионов гривен помощи разведчикам, – ГУР

Главное управление разведки Украины получит из городского бюджета Киева 250 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на закупку оружия для разведчиков.

Соответствующее решение было принято по инициативе мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило ГУР в своем телеграм-канале.

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250 миллионов на помощь разведчикам: Киев направит средства для украинских защитников

У Буданова отметили, что средства столичных налогоплательщиков власти выделили для Военной разведки Украины в рамках целевой программы "Защитник Киева". Инициатива рассчитана на 2022-2024 годы.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получит 250 миллионов гривен из городского бюджета Киева. Депутаты Киевского городского совета на днях проголосовали за инициированное городским головой Виталием Кличко соответствующее решение. Перечисленные финансовые ресурсы будут направлены на закупку оружия, военной техники и оборудования с целью усиления эффективности боевых задач, которые круглосуточно выполняют украинские разведчики на войне с российским агрессором.

– говорится в сообщении ГУР.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев увеличил расходы на помощь военным в текущем году до 5 миллиардов гривен. Кроме того, столица выплатит более полумиллиарда гривен финансовой помощи защитникам и защитницам Украины, а также их семьям.