В столицах Франции и Германии прошли акции в поддержку Украины

В Берлине 22 февраля люди вышли на акцию протеста в поддержку Украины. Люди скандировали: "Путин прочь из Донбасса".

Активист Александр Снидалов рассказал, что участие в акции у российского посольства в Берлине приняли около тысячи человек. Мероприятие освещали десятки телекамер.

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Около тысячи человек скандируют "Putin raus Donbas", что означает "Путин прочь из Донбасса!". Скандируют украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне,

– заявил Снидалов.

Активист отметил, что украинские требования будут на страницах всех СМИ. Завтрак назвал следующие требования:

ввести санкции против Владимира Путина и его денежных мешков;

навсегда остановить "Северный поток-2";

предоставить Украине оборонное вооружение.

Акция в поддержку Украины / Фейсбук Александра Снидалова

Акция в Париже

Во французской столице люди тоже вышли на акцию поддержки Украины. Мероприятие инициировал Янник Жадо – кандидат в президенты Франции.

"Прошу президента Франции собрать основные политические силы страны и созвать европейский саммит в Киеве, чтобы показать жесткость ЕС",

– подчеркнул политик.

Акция в Париже / lemonde.fr

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Сообщение Снидалова:

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В эту секунду на площади рядом с российским посольством в Берлине около тысячи человек скандируют "Putin raus Donbas!", что означает "Путин прочь из Донбасса!". Скандируют украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.

Украинское сообщество в последнее время постоянно обновляет рекорды массовости акций в поддержку Украины. Это поддержать территориальную целостность и суверенитет Украины собралось более 1000 жителей Берлина. И это не предел.

Акцию освещают десятки телекамер, украинские требования будут на страницах всех СМИ. А они просты:

вывести русские войска из Донбасса.

ввести санкции против Путина и его денежных мешков

навсегда остановить "Северный Поток -2"

предоставить Украину оборонное вооружение

Германия просыпайся.

Открой глаза, вот он, Гитлер 21-го столетия.