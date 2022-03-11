В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект: был слышен мощный взрыв
Источник:N1
10 марта вечером на студенческое общежитие имени Стипана Радича в Загребе упал неизвестный объект. По неофициальной и неподтвержденной информации это часть самолета.
Вскоре на землю упал еще один неподтвержденный предмет, в результате падения которого произошла мощная детонация.
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В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект
Экстренные службы подтвердили, что упавший объект похож на часть авиационного двигателя – он образовал воронку диаметром 3 метра и глубиной 1 метр. После этого, кроме военной полиции и АТО Лучко со взрывотехникой, на место прибыло противовзрывотехническое подразделение.
Более чем через 4 часа после падения "объекта с воздуха", в 3:18, Министерство внутренних дел Хорватии обнародовало заявление о взрыве и парашютах в Загребе.
Сегодня вечером (10 марта) после 23:00 в управление полиции Загреба поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали детонацию в более широком районе Яруна. На место сообщения были направлены патрульные полиции, которые обнаружили воронку на зеленой зоне и два парашюта…
– говорится в заявлении.
Полиция не сообщает о пострадавших, повреждены только несколько припаркованных транспортных средств. Пока причин для беспокойства граждан нет.
В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект / Фото PIXCELL
Объект, похожий на авиационный двигатель, упал в Загребе / Фото PIXCELL
В то же время, в МВД страны призвали СМИ ответственно извещать общественность и представлять проверенную информацию, полученную от соответствующих служб, с целью недопущения распространения дезинформации.
А граждан просят не делиться видео и фото с места происшествия через социальные сети.
Дополнительную информацию должны предоставить в скором времени.