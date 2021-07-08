В столице продолжаются обыски: пришли в “Киевводоканал”

В “Киевводоканал” пришли с обыском 8 июля. ГБР расследует дело о коррупции во время строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

В предприятии подчеркнули, что они предоставляют всю необходимую документацию и сотрудничают со следствием. ГБР дождались приезда адвокатов и начали процессуальные действия. Детали пока неизвестны.

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Обыски в Киеве

Напомним, что за последние месяцы силовики обыскали ряд коммунальных предприятий столицы. В частности "Киевзеленстрой“, помещения КГГА и ”Киевавтодор", офисы подрядчика строительства Подольского мостового перехода.

Кроме того, с обысками пришли к бывшему нардепу и соратнику Кличко Артуру Палатному и к соседям самого мэра.

Виталий Кличко заявил, что это политическое преследование, но на Банковой так не считают. Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что “просто не надо было воровать”.