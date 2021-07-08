У підприємстві підкреслили, що вони надають усю необхідну документацію та співпрацюють зі слідством. ДБР дочекались приїзду адвокатів та розпочали процесуальні дії. Деталі наразі невідомі.

До теми СБУ обшукує офіс Київавтодору: у КМДА кажуть про політичний тиск

Обшуки у Києві

Нагадаємо, що за останні місяці силовики обшукали низку комунальних підприємств столиці. Зокрема “Київзеленбуд”, приміщення КМДА та “Київавтодор”, офіси підрядника будівництва Подільського мостового переходу.

Крім того, з обшуками прийшли до колишнього нардепа та соратника Кличка Артура Палатного та до сусідів самого мера.

Віталій Кличко заявив, що це політичне переслідування, але на Банковій так не вважають. Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що “просто не треба було красти”.