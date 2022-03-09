Столичные спасатели встречают эвакуированных украинцев из Киевщины
Источник:ГСЧС Украины
В Киев прибывают автобусы с эвакуированными жителями Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня и Бородянки – населенных пунктов Киевщины, наиболее пострадавших от российских военных действий.
Люди много дней не могли покинуть свои дома из-за бомбардировок и обстрелов, однако наконец им удалось это сделать через организованный "зеленый коридор".
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Спасатели их встречают на железнодорожном вокзале, оказывают им необходимую психологическую помощь и медицинскую помощь.
Как встречают беженцев в столице / Фото ГСЧС Украины
На месте также осуществляется координация: у прибывающих спрашивают, куда они собираются эвакуироваться дальше, их направляют в соответствующие поезда.
Кроме того, для этих людей на вокзале организовано питание.
Делаем все возможное, чтобы как можно больше людей получили помощь, в которой граждане так сильно нуждаются,
– говорится в сообщении ГСЧС Украины.
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