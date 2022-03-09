Люди багато днів не могли покинути свої помешкання через бомбардування та обстріли, проте нарешті їм вдалося це зробити через організований "зелений коридор".

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Як проходить зустріч: щемливі фото

Рятувальники їх зустрічають на залізничному вокзалі, надають їм необхідну психологічну допомогу та медичну допомогу.

Як зустрічають біженців у столиці / Фото ДСНС України

На місці також здійснюється координація: у тих, хто прибуває запитують, куди вони збираються евакуйовуватися далі, їх направляють до відповідних поїздів.

Крім того, для цих людей на вокзалі організоване харчування.

Робимо все можливе, аби якомога більше людей отримали допомогу, яку громадяни так сильно потребують,

– йдеться у повідомлені ДСНС України.

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