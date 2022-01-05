В столицу Казахстана стягивают спецтехнику: президент ввел чрезвычайное положение

Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и городе Алматы режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января. Все это – из-за масштабных "газовых" протестов.

Как пишет "Sputnik Ближнее зарубежье", из-за этого ограничен въезд и выезд из Алматы. В городе вводят комендантский час – с 23.00 до 7.00. Также ограничивают передвижение, в частности транспорта.

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Многих митингующих задержала полиция

Отметим, что 4 января местная полиция задержала более 100 человек на двух различных акциях в городе Алматы. Одна касалась создания Демократической партии Казахстана и проходила рядом с "Алматы Ареной". Кроме этого, силовики наведались и на шествие с названием "Проснись, Казахстан". Ее организовали рядом с Парком Первого президента.

Ранее между силовиками и митингующими произошли столкновения. Последние начали громить авто правоохранителей, а те применили слезоточивый газ.

Известно, что всех задержанных отвезли в полицейские участки в Ауэзовском и Бостандицком районах. Отметим, что к массовым протестам в стране привело повышение цен на топливо.

Что происходит в городе Алматы / Фото из телеграм-канала NUR.KZ

В сети опубликовали видео, на котором видна колонна силовиков, стоящих наготове возле протестующих. "Да почти стыд, как же вы землякам в глаза смотреть потом будете...", – обратился к ним один из участников митинга.

Колонна силовиков на улицах Алматы: смотрите видео

Силовики пошли в наступление

Кроме этого, в сети показали кадры, на которых слышны выстрелы. Как пишут телеграм-каналы, это правоохранители применили оружие против митингующих. "Огонь, огонь", – слышен голос на видео.

В Алматы открыли огонь по протестующим: смотрите видео

Силовики в Алматы начали наступление: смотрите видео

Масштабные протесты в Казахстане: коротко о главном