Столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона, – КГГА

Враг пытается атаковать столицу. Однако пока в Киеве спокойно.

Столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает 24 канал.

Читайте также Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев, – Резников

Киев – под контролем

По его словам, в окрестностях Киева более-менее спокойно. Основные действия продолжаются на подступах к столице.

Город контролируют тероборона, добровольческий батальон, Вооруженные силы. Утром город совершенно под контролем, спокойно,

– подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что ночью было несколько столкновений, связанных с ДРГ.

Заметим, что в Киеве продолжается комендантский час. Ограничения будут действовать до 8:00 28 февраля.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.