В аэропорту Майами столкнулись два самолета: есть пострадавшие

В международном аэропорту Майами грузовой самолет UPS столкнулся с пассажирским Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Инцидент произошел на рулежной дорожке вечером 14 ноября, два человека получили легкие травмы.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

Как произошло столкновение самолетов в Майами?

Авария произошла примерно в 21:15 по местному времени в субботу, 14 ноября. На рулежной дорожке международного аэропорта Майами столкнулись грузовой самолет UPS и пассажирский самолет Copa Airlines.

По данным FAA, крыло Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, который направлялся к выходу на посадку, зацепило нос Boeing 767 компании UPS. Грузовой самолет в этот момент направлялся в Боготу, столицу Колумбии.

Перед столкновением авиадиспетчеры приказали экипажу UPS уступить дорогу самолету Copa Airlines. В настоящее время ведомство расследует инцидент.

В аудиозаписи переговоров с авиадиспетчером слышно, как один из пилотов сообщает: "Кто-то нас сбил". На фотографиях с места происшествия видны повреждения носовой части одного из самолетов.

По информации авиационной службы округа Майами-Дейд, два человека получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь непосредственно в аэропорту, госпитализация не потребовалась.

В UPS подтвердили, что один из их самолетов попал в инцидент на земле в Майами. В компании заявили, что экипаж находится в безопасности и сотрудничает с соответствующими органами для выяснения обстоятельств.

Несмотря на столкновение, работа аэропорта не прекратилась. Рейсы перенаправляли на другие рулежные дорожки, чтобы избежать задержек в работе аэропорта.

Напомним, 13 ноября в США почти на пять часов был приостанавливали вылеты самолетов по всей стране из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Проблемы с коммуникационным оборудованием нарушили работу диспетчерских радаров и связи, что вынудило перевозчиков отменить более 15 600 рейсов за два дня.