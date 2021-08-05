Умерли оба машиниста, а также женщина-пассажир. Более 30 человек получили травмы. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

К теме В Чехии столкнулись поезда: 2 человека погибли, десятки пострадали – фото

Что известно об аварии

ДТП произошло утром 4 августа вблизи чешского города Домажлице. Скоростной поезд, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень – Домажлице.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов. Он проигнорировал сигнал "стоп".

На месте аварии сразу отправили 3 вертолета спасателей. Также туда приехали 11 команд спасателей. Они перевозили людей в больницу.

В сети обнародовали страшные фото с места происшествия. На фотографиях видно, что части поездов были разнесены вдребезги.

Разбитый поезд / Фото право



Столкновение поездов / Фото Právo

Похожая авария в Египте

В египетской провинции Сохаг 26 марта тоже произошла жуткая авария. Столкнулись 2 пассажирских поезда. Тогда погибли более 30 человек, около 66 – пострадали. Больницы в регионе были вынуждены перевести в чрезвычайное положение для приема пострадавших.