Померли обидва машиністи, а також жінка-пасажир. Понад 30 людей зазнали травм. Семеро з них перебувають у важкому стані.

До теми У Чехії зіштовхнулися потяги: 2 людей загинули, десятки постраждали – фото

Що відомо про аварію

ДТП сталась зранку 4 серпня поблизу чеського міста Домажліце. Швидкісний поїзд, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги, зіткнувся з пасажирським складом, що їхав за маршрутом Пльзень – Домажліце.

Міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек заявив, що причиною зіткнення стала помилка одного з машиністів. Він проігнорував сигнал "стоп".

На місці аварії одразу відправили 3 вертольоти рятувальників. Також туди приїхали 11 команд надзвичайників. Вони перевозили людей до лікарні.

У мережі оприлюднили страшні фото з місця події. На світлинах видно, що частини поїздів були рознесені вщент.



Розбитий потяг / Фото Právo



Зіткнення потягів / Фото Právo

Схожа аварія в Єгипті

В єгипетській провінції Сохаг 26 березня теж сталася моторошна аварія. Зіштовхнулися 2 пасажирські потяги. Тоді загинули понад 30 людей, близько 66 – постраждали. Лікарні у регіоні були вимушені перевести у надзвичайний стан для прийому постраждалих.