В Греции после аварии поездов вспыхнули протесты: полиция применила слезоточивый газ

Поздно вечером 28 февраля вблизи города Лариса в Греции столкнулись пассажирские и грузовые поезда. В результате аварии много погибших и пострадавших. В стране вспыхнули протесты.

Протестующие столкнулись с полицией у штаб-квартиры Hellenic Train. Это компания, какая отвечает за обслуживание железных дорог Греции.

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Протесты из-за ужасной аварии на железной дороге в Греции

Протесты прошли возле офиса Hellenic Train в Афинах. Позже в том же районе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые бросали камни и зажигали костры на улицах.

Протестующие столкнулись с полицией / AFP

Протесты в Греции у Hellenic Train / Getty images

На месте самой страшной железнодорожной аварии в Греции спасатели снова работали всю ночь. Семьи продолжают прибывать в соседнюю больницу, чтобы сдать образцы ДНК, чтобы можно было опознать их пропавших близких.

Спикер пожарной бригады Василис Вартакогианнис отметил, что температура внутри первого вагона достигла 1300 градусов, из-за чего "трудно идентифицировать людей, находившихся внутри".

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Трехдневный траур и обвинения

Протесты также прошли в Салониках и городе Лариса, недалеко от которого и произошла катастрофа. Правительство заявило, что независимое расследование установит справедливость.

По всей стране объявлен трехдневный национальный траур. В СМИ отмечают, что многие из 350 пассажиров на борту были студентами в возрасте 20 лет. Они возвращались в Салоники после долгих выходных, посвященных Великому посту греческой православной церкви.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что причиной крушения стала "трагическая человеческая ошибка". Тем временем в Ларисе 59-летний начальник станции обвиняется в убийстве по неосторожности. Он отрицает какие-либо правонарушения и говорит, что причина аварии – техническая неисправность.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, более того, об этом неоднократно предупреждали в течение многих лет. В знак протеста и траура железнодорожники планируют бастовать в четверг из-за, как они говорят, "официального пренебрежения железной дороги".

Боль превратилась в гнев за десятки погибших и раненых коллег и сограждан,

— говорится в заявлении профсоюза работников, объявившего о забастовке.

Ужасная авария в Греции / BBC

Известно, что из-за столкновения поездов. Ранее главный коронер общей больницы Ларисы Рубини Леонтари сказала, что 35 тел "в настоящее время находятся в морге, а передача других тел продолжается". Некоторые тела сгорели до неузнаваемости. Большинство были молодыми людьми.Всего. 25 человек находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 53 пассажира, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение.