Более 150 человек пострадали в результате столкновения поездов возле Барселоны
Источник:Lavanguardia
Утром 7 декабря вблизи Барселоны столкнулись два поезда. В результате пострадали более 150 человек. Некоторые из них – в менее тяжелом состоянии.
Как сообщают журналисты, авария произошла в 07:50 на станции Rodalies de Montcada i Reixac. В обоих поездах R4 ехали 800 человек, более 150 из которых пострадали в результате инцидента.
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Один поезд въехал в другой, пока тот стоял
Известно, что один из поездов, направлявшихся в Барселону, совершил аварийную остановку. Во время нее в него врезался поезд сзади. В первом на момент аварии было 500 пассажиров, а во втором – 300.
Возле Барселоны столкнулись пассажирские поезда / Фото с твитера
В результате столкновения двух поездов пострадали более 150 человек, из которых пятеро – в менее тяжелом состоянии. В большинстве своем их госпитализировали с проблемами шеи и травмами рук и ног. У остальных пострадавших легкое состояние. Известно, что 14 пассажиров перевели в различные медицинские учреждения в Бадалоне и Серданьоле.
Я был в остановившемся поезде, после чего в него въехал другой. Момент паники, криков и страданий. Это отсутствие безопасности невыносимо,
– рассказал пассажир Хосе Хорхе.
Заметим, что причины аварии все еще устанавливаются. Известно, что в это утро в районе Валлеса, где и столкнулись поезда, был густой туман. Он мог стать причиной плохой видимости дорожного полотна для машиниста.
На место прибыли медики и спасатели: смотрите видео
Спасатели и медики работают
К месту происшествия отправились 18 подразделений медицинской службы. Они оценивали состояние потерпевших и оказывали им необходимую медицинскую помощь. Кроме того, на месте работали пожарные. Известно, что движение было остановлено на нескольких линиях – R4, R7, а также R12.
Пассажиры, которые общались с журналистами, поблагодарили медицинскую службу за их оперативную помощь. В районе аварии обустроили импровизированный полевой госпиталь. Туда могли обратиться пострадавшие. Также там пассажиры могли согреться.
Напомним, что жуткое ДТП 7 декабря произошло в Шахтерском районе Донецкой области. Там грузовик с оккупантами врезался в маршрутку. В результате погибли 16 человек, еще 3 получили ранения.