Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
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В Турции упал военный самолет
Один из наших самолетов типа F-5, принадлежащий Türk Yıldızlar, разбился в Конье из-за столкновения с птицей и остановки двигателя,
– заявили в ведомстве.
В Министерстве отметили, что пилот катапультировался из самолета и остался жив и здоров. Мужчину госпитализировали в больницу для необходимого обследования и лечения.
Что происходит в Турции: последние новости
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