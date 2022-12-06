Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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Один из наших самолетов типа F-5, принадлежащий Türk Yıldızlar, разбился в Конье из-за столкновения с птицей и остановки двигателя,

– заявили в ведомстве.

В Министерстве отметили, что пилот катапультировался из самолета и остался жив и здоров. Мужчину госпитализировали в больницу для необходимого обследования и лечения.

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