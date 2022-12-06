Пілот встиг катапультуватися. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.
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У Туреччині впав військовий літак
Один із наших літаків типу F-5, що належить Türk Yıldızlar, розбився в Коньї через зіткнення з птахом і зупинку двигуна,
– заявили у відомстві.
У Міністерстві зазначили, що пілот катапультувався з літака і залишився живим та здоровим. Чоловіка госпіталізували в лікарню для необхідного обстеження та лікування.
Що відбувається у Туреччині: останні новини
- 4 грудня у місті Шанлиурфа на південному сході Туреччини пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про 6 постраждалих.
- У Туреччині 2 грудня стався вибух нафтового танкера в порту міста Самсун. Опісля спалахнула масштабна пожежа.
- 28 листопада у Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі. Він розташований в Памуккалі у провінції Денізлі.
- У туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Внаслідок цього відомо про 81 поранену людину та 6 загиблих.
- Також у Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Відомо про 4 постраждалих. Вогонь пошкодив будівлю та банкомат.
- Окрім цього, 16 листопада у Стамбулі стався вибух. Внаслідок цього постраждали близько 10 осіб.