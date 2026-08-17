В понедельник, 17 августа, удалось выяснить причину катастрофы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В чем причина трагедии?

Специалисты расшифровали "черный ящик" Су-24М. По данным бортового регистратора, во время полета на левом крыле внезапно отказали элементы системы управления.

После этого самолет стал абсолютно неуправляемым и начал вращаться вокруг своей оси. Бомбардировщик стремительно падал с высоты более 600 метров, разогнавшись до скорости 809 километров в час.

Также командование Воздушных Сил ВСУ уже провело собственное служебное расследование. По его предварительным выводам, причиной столь серьезного повреждения мог стать внешний фактор, а именно – столкновение самолета с птицей.

В настоящее время следователи ГБР назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу, чтобы окончательно установить все обстоятельства трагедии.