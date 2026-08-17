У понеділок, 17 серпня, вдалось з'ясувати причину катастрофи. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Яка причина трагедії?
Фахівці розшифрували "чорну скриньку" Су-24М. За даними бортового реєстратора, під час польоту на лівому крилі раптово відмовили елементи системи управління.
Після цього літак став абсолютно некерованим і почала обертатися навколо своєї осі. Бомбардувальник стрімко падав з висоти понад 600 метрів, розігнавшись до швидкості 809 кілометрів на годину.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також командування Повітряних Сил ЗСУ вже провело власне службове розслідування. За його попередніми висновками, причиною такого серйозного пошкодження міг стати зовнішній чинник, а саме – зіткнення літака з птахом.
Наразі слідчі ДБР призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу, щоб остаточно встановити всі обставини трагедії.