Птица могла привести к гибели: назвали предварительную причину авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области

16 июня 2026 года в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. Военный самолет Су-24М разбился, а его экипаж погиб.

В понедельник, 17 августа, удалось выяснить причину катастрофы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В чем причина трагедии?

Специалисты расшифровали "черный ящик" Су-24М. По данным бортового регистратора, во время полета на левом крыле внезапно отказали элементы системы управления.

После этого самолет стал абсолютно неуправляемым и начал вращаться вокруг своей оси. Бомбардировщик стремительно падал с высоты более 600 метров, разогнавшись до скорости 809 километров в час.

Также командование Воздушных Сил ВСУ уже провело собственное служебное расследование. По его предварительным выводам, причиной столь серьезного повреждения мог стать внешний фактор, а именно – столкновение самолета с птицей.

В настоящее время следователи ГБР назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу, чтобы окончательно установить все обстоятельства трагедии. Она должна установить, могли ли обнаруженные повреждения повлечь за собой утрату управления и имел ли экипаж возможность возобновить контроль над самолетом.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы по причинам авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех экспертиз.

Что известно об авиакатастрофе?

Напомним, что в Хмельницкой области 16 июня произошло падение фронтового бомбардировщика Су-24М. В результате инцидента погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

23-летний Богдан Бабенко с детства мечтал быть пилотом. Парень служил в должности штурмана 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ.

Майор Богдан Загорулько был опытным испытателем самолетов. После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды Воздушных сил.

После трагедии следователи ДБР изъяли бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую служебную, в частности разрешительную документацию для проведения полетов.

Инцидент квалифицировали по части 2 статьи 416 УКУ, в которой говорится о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия.