Столкновения начались в еще одном городе Казахстана

В Казахстане третий день не утихают протесты. Во время противостояний случаются столкновения протестующих с силовиками. В частности, 5 января сообщили о столкновении в городе Павлодар.

Ситуация в Казахстане остается напряженной. На улицах городов бушуют пожары и раздаются взрывы

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Выстрелы и взрывы в Павлодаре

Во время столкновений протестующих и силовиков, как видно на видео, слышны выстрелы и взрывы. Примечательно, что люди бегут от полиции.

В то же время, в еще одном городе Казахстана полиция пообещала не задерживать протестующих, заявив, что они с народом.

Что известно о протестах в Казахстане

Люди вышли протестовать в Казахстане с 3 января 2022 года. Сначала заявляли, что из-за роста цен на газ. Власти согласились снизить стоимость голубого топлива, но ситуация наоборот обострилась. Вероятно, стоимость газа – это был только повод.

Митингующие выдвинули требования. Среди них появились пункты об отставке правительства, проведении местных выборов и борьба с влиянием возглавлявшего Совбез бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Почти на всей территории Казахстана отсутствует доступ к интернету. Поэтому граждане не могут осуществлять бесконтактную оплату, не работает приложение главного банка страны и прекратили вещание ряд каналов. Также в Алматы и Нур-Султане нет мобильной связи.

Наиболее критическая ситуация в Алматы. Там, кроме митингов, продолжаются и массовые беспорядки и захваты админзданий – акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. Также там действует режим чрезвычайного положения.

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