Ситуація у Казахстані залишається напруженою. На вулицях міст вирують пожежі та лунають вибухи.

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Постріли та вибухи у Павлодарі

Під час сутичок протестувальників та силовиків, як видно на відео, чути постріли та вибухи. Помітно, що люди тікають від поліції.

Водночас у ще одному місті Казахстану поліція пообіцяла не затримувати протестувальників, заявивши, що вони з народом.

Що відомо про протести в Казахстані

Люди вийшли протестувати в Казахстані з 3 січня 2022 року. Спочатку заявляли, що через зростання цін на газ. Влада погодилася знизити вартість блакитного палива, але ситуація навпаки загострилась. Ймовірно, вартість газу – це був лиш привід.

Мітингувальники висунули вимоги. Серед них з'явилися пункти про відставку уряду, проведення місцевих виборів та боротьба з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Радбез.

Майже по всій території Казахстану відсутній доступ до інтернету. Через це громадяни не можуть здійснювати безконтактну оплату, не працює додаток головного банку країни та припинили мовлення низка каналів. Також в Алмати та Нур-Султані немає мобільного зв'язку.

Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. Також там діє режим надзвичайного стану.

Що треба знати про ситуацію в Казахстані: дивіться відео



