Бил ногами по кузову: по делу о столкновениях с Нацгвардией объявили о новом подозрении

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области 10 ноября 21-летнему участнику столкновений с военными было предъявлено подозрение. Молодой человек силой оттеснял нацгвардейцев от служебного автобуса и бил ногами по его кузову.

Он препятствовал военным в обеспечении общественного порядка и заблокировал движение служебного транспорта, сообщила изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак. По данным источников издания в правоохранительных органах, речь идет о 21-летнем безработном Николае Василюке.

Что грозит подозреваемому?

По данным следствия, молодой человек активно противодействовал военнослужащим, обеспечивавшим порядок возле места временной дислокации части.

Подозреваемый оказывал физическое сопротивление военнослужащим, привлеченным к обеспечению охраны общественного порядка, и препятствовал выполнению ими возложенных служебных обязанностей по обеспечению охраны автобуса Нацгвардии. В частности, он оттеснял военных от транспортного средства и блокировал проезд автобуса, бил ногами по его кузову,

– отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Суд должен избрать меру пресечения Николаю Василюку 11 ноября. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без возможности освобождения под залог.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке

Ранее правоохранители сообщили о подозрении другому участнику беспорядков, который призывал перевернуть автобус. Также подозрение вручили молодому человеку, который во время конфликта напал с молотом на служебный автомобиль.

Более подробную информацию о том, что происходило на Борщаговке, читайте в материале 24 Канала.