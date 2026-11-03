3 ноября, 15:32
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: полиция назвала количество людей, находившихся в доме
В Петропавловской Борщаговке возле одного из домов 2 ноября произошли столкновения из-за попытки участников митинга прорваться внутрь. Правоохранители выяснили, что в здании находились 26 человек, а четырем потребовалась медицинская помощь.
Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает 24 Канал.
По словам Цуцкиридзе, сначала наряд прибыл по вызову о возможном удержании одного человека. Однако непосредственно на месте происшествия полицейские получили заявление уже о якобы четырех десятках заложников.