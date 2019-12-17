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      Столкновения под Верховной Радой: что известно о задержанных и пострадавших

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      В столкновениях под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей и двое гражданских / 24 канал

      С самого утра вторника, 17 декабря, под Верховной Радой продолжался протест против земельной реформы, который намеревался рассмотреть парламент. Впоследствии между митингующими и правоохранителям вспыхнули массовые беспорядки.

      Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил точное количество пострадавших в столкновениях, а также среди задержанных протестующих.

      К слову: Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

      По его словам, за помощью к медикам после этого инцидента обратились 17 правоохранителей. Так же медицинская помощь понадобилась еще двум гражданским.

      В полиции также сообщили о смерти мужчины на Институтской. Впрочем, похоже, это не связано со столкновениями под Радой – по предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома в нескольких кварталах от места столкновений и задолго до их начала.

      Кроме того, в киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояний с правоохранителями.

      Столкновения под Верховной Радой: смотрите видео

      Что известно о столкновениях под Верховной Радой?
      Возле Верховной Рады произошли несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых был слышен взрыв, от которого повылетали окна отеля "Киев", где проживают народные депутаты Украины.

      Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Столкновения под Радой Полиция Новости Киева Верховная Рада Рынок земли Жертвы Постраждалі
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