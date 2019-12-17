Столкновения под Верховной Радой: что известно о задержанных и пострадавших

С самого утра вторника, 17 декабря, под Верховной Радой продолжался протест против земельной реформы, который намеревался рассмотреть парламент. Впоследствии между митингующими и правоохранителям вспыхнули массовые беспорядки.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил точное количество пострадавших в столкновениях, а также среди задержанных протестующих.

К слову: Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

По его словам, за помощью к медикам после этого инцидента обратились 17 правоохранителей. Так же медицинская помощь понадобилась еще двум гражданским.

В полиции также сообщили о смерти мужчины на Институтской. Впрочем, похоже, это не связано со столкновениями под Радой – по предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома в нескольких кварталах от места столкновений и задолго до их начала.

Кроме того, в киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояний с правоохранителями.

Столкновения под Верховной Радой: смотрите видео

Что известно о столкновениях под Верховной Радой?

Возле Верховной Рады произошли несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых был слышен взрыв, от которого повылетали окна отеля "Киев", где проживают народные депутаты Украины.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки.