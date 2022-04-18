Столько наших пало, что не считаю, – оккупант отговаривает друга идти "мясом" на войну в Украину
Источник:МВД
В российской армии наблюдается низкий боевой дух из-за больших потерь в войне с Украиной. Российские военные, брошенные в Украину, отговаривают своих друзей идти на войну.
Оккупанты признают, что это не их война
СБУ перехватила приватную переписку захватчика из Дагестана. Прочитав сообщения, можно сделать вывод, что военные наемники с Кавказа отказываются идти воевать.
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В разговоре со своим другом российский военный отговаривает того от участия в войне. В качестве аргумента он приводит огромные потери России, в том числе и среди кадыровцев.
Наших столько здесь много пало, уже со счета сбился. Кадыровцев тоже кладут. Гражданских сколько убито в этой войне,
– пишет он своему знакомому.
Российский военный понимает, что режим Путина использует его в войне. "Русаки нас используют, нашими руками делают все", – написал оккупант.
Он также признался, что хотел бы уехать домой, но боится, что попадет в тюрьму за дезертирство. Кроме того, российский враг заявил, что это не их война.
"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно", – написал военный из России своему другу.
Переписка россиян / Фото СБУ
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Окупанти визнають, що це не їх війна
СБУ перехопила приватну переписку загарбника з Дагестану. Прочитавши повідомлення, можна зробити висновок, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти воювати.
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У розмові зі своїм другом російський військовий відмовляє того від участі у війні. Як аргумент він наводить величезні втрати Росії, зокрема і серед кадирівців.
Наших стільки тут багато полягло, вже з рахунку збився. Кадирівців теж кладуть. Цивільних скільки вбито у цій війні,
– пише він своєму знайомому.
Російський військовий розуміє, що режим Путіна використовує їх у війні. "Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", – написав окупант.
Він також зізнався, що хотів би поїхати додому, але боїться, що потрапить у тюрму за дезертирство. Окрім того, російський ворог заявив, що це не їх війна.
"Це не наша війна! Хай русаки, як їм треба, самі воюють! Сиди собі спокійно", – написав військовий з Росії своєму другу.
Листування росіян / Фото СБУ
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