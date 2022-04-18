Окупанти визнають, що це не їх війна
СБУ перехопила приватну переписку загарбника з Дагестану. Прочитавши повідомлення, можна зробити висновок, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти воювати.
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У розмові зі своїм другом російський військовий відмовляє того від участі у війні. Як аргумент він наводить величезні втрати Росії, зокрема і серед кадирівців.
Наших стільки тут багато полягло, вже з рахунку збився. Кадирівців теж кладуть. Цивільних скільки вбито у цій війні,
– пише він своєму знайомому.
Російський військовий розуміє, що режим Путіна використовує їх у війні. "Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", – написав окупант.
Він також зізнався, що хотів би поїхати додому, але боїться, що потрапить у тюрму за дезертирство. Окрім того, російський ворог заявив, що це не їх війна.
"Це не наша війна! Хай русаки, як їм треба, самі воюють! Сиди собі спокійно", – написав військовий з Росії своєму другу.
Листування росіян / Фото СБУ
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