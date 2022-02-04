Столтенберг больше не будет генсеком НАТО: известна его новая должность

Йенс Столтенберг завершит свою работу в должности генсека НАТО в 2022 году. После этого он приступит к исполнению обязанностей главы Центрального банка Норвегии.

На сайте норвежского правительства сообщили о смене должности Столтенберга. Он завершит работу в Североатлантическом альянсе в сентябре 2022 года.

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Столтенберг больше не будет генсеком НАТО

После этого Столтенберг станет главой Центробанка Норвегии. Соответствующее предназначение уже сделали.

Нынешний глава банка Естейн Олсен покинет свой пост 1 марта 2022 года. Однако Столтенберг сможет начать работу только после окончания каденции в должности генсека Альянса, то есть в сентябре.

К тому времени временной главой Центрального банка будет Ида Вольден Бахе, которая является заместителем Олсена.

Напомним, Столтенберг был генеральным секретарем НАТО с 2014 года. До этого он строил карьеру в норвежской политике, возглавлял партию, был премьером и министром.

Новый глава Альянса: кто им может стать

Вероятнее всего, преемника Столтенберга в НАТО представят в конце весны или начале лета на саммите лидеров Альянса в Мадриде.

Издание Politico пишет, что среди кандидатов есть три женщины, которые имеют больше шансов для избрания: бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и действующая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

Это означает, что впервые за 72 года НАТО может возглавить женщина.

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